В избиркоме Приморья поддержали ЦИК в вопросе отмены итогов выборов

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Секретарь избирательной комиссии Приморского края Наталья Камаева поддержала позицию ЦИК в вопросе отмены итогов выборов главы региона.

«Я поддерживаю позицию ЦИК по отмене итогов выборов. Но как проголосуют другие 14 членов комиссии, станет известно по итогам заседания, которое состоится сегодня в 14:00 (07:00 мск. — RT), — цитирует Камаеву РИА Новости.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова в эфире телеканала «Россия 1» призналась, что близко к сердцу приняла ситуацию с выборами главы Приморского края.

Позднее в ЦИК заявили, что повторные выборы должны пройти не позднее 16 декабря.

Подробнее — в материале RT.

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