Новые выборы в Приморье могут назначить до середины декабря

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Новые выборы губернатора Приморского края могут быть назначены и проведены до середины декабря, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Новые выборы в Приморье могут назначить до середины декабря
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

По её словам, законодательное собрание региона должно определить сроки проведения голосования.

«Будут назначены выборы. И крайний срок, если я правильно всё посчитала, — где-то в середине декабря уже (если законодательное собрание назначит выборы)… Значит, в середине декабря могут пройти выборы. Если выберут, то будет новый губернатор», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Ранее глава ЦИК заявила о серьёзных нарушениях закона на выборах в Приморье и рекомендовала признать выборы недействительными.

Решение по вопросу признания недействительными итогов голосования будет принято 20 сентября.

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