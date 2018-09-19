Новые выборы в Приморье могут назначить до середины декабря

Новые выборы губернатора Приморского края могут быть назначены и проведены до середины декабря, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

По её словам, законодательное собрание региона должно определить сроки проведения голосования.

«Будут назначены выборы. И крайний срок, если я правильно всё посчитала, — где-то в середине декабря уже (если законодательное собрание назначит выборы)… Значит, в середине декабря могут пройти выборы. Если выберут, то будет новый губернатор», — цитирует Памфилову РИА Новости.

Ранее глава ЦИК заявила о серьёзных нарушениях закона на выборах в Приморье и рекомендовала признать выборы недействительными.

Решение по вопросу признания недействительными итогов голосования будет принято 20 сентября.