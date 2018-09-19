ЦИК: повторные выборы в Приморье должны пройти не позднее 16 декабря
- РИА Новости
В ЦИК отметили, что в ситуации с данным регионом «этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года».
«Соответственно, выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала признать недействительными результаты выборов губернатора Приморского края.
По её словам, новые выборы губернатора могут быть проведены до середины декабря.
Подробнее — в материале RT.