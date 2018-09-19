ЦИК: повторные выборы в Приморье должны пройти не позднее 16 декабря

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Повторные выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года. Об этом заявили в пресс-службе Центризбиркома.
ЦИК: повторные выборы в Приморье должны пройти не позднее 16 декабря
  • РИА Новости

В ЦИК отметили, что в ситуации с данным регионом «этот срок отсчитывается со дня повторного голосования, то есть с 16 сентября 2018 года».

«Соответственно, выборы губернатора Приморского края должны состояться не позднее 16 декабря 2018 года», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова рекомендовала признать недействительными результаты выборов губернатора Приморского края. 

По её словам, новые выборы губернатора могут быть проведены до середины декабря.

Подробнее — в материале RT.

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