В МВД прокомментировали «расследование» СМИ о Петрове и Боширове

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Заместитель главы МВД России Игорь Зубков, комментируя «расследование» СМИ об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил, что по базе данных УФМС нельзя определить, является ли человек сотрудником ГРУ.
В МВД прокомментировали «расследование» СМИ о Петрове и Боширове

    «Конечно, невозможно. Из базы данных ФМС ничего подобного нельзя понять»,  — цитирует Зубова РИА Новости.

    Он также отметил, что в УФМС нет подразделений, «подведомственных ГРУ или кому-либо ещё».

    5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в тот момент, когда они прилетели в страну. 

    Впоследствии Петров и Боширов дали 25-минутное интервью RT, в котором заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы и ничего не знали про Скрипалей.

    Министерство иностранных дел Великобритании прокомментировало вышедшее на RT интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

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