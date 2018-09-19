Ищенко заявил о намерении участвовать в новых выборах в Приморье

Короткая ссылка
Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что намерен принять участие в новых выборах главы Приморского края, в случае если они будут назначены.
Ищенко заявил о намерении участвовать в новых выборах в Приморье
  • РИА Новости

«Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах», — приводит его слова ТАСС.

О своём намерении участвовать в новых выборах главы региона также заявил временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко.

Ранее сообщалось, что Центризбирком предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными.

Выборы главы Приморского края прошли в два тура, по итогам голосования победу одержал Андрей Тарасенко. 

При обработке 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить