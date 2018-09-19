Ищенко заявил о намерении участвовать в новых выборах в Приморье

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что намерен принять участие в новых выборах главы Приморского края, в случае если они будут назначены.

«Если партия мне доверит, то я буду участвовать в выборах», — приводит его слова ТАСС.

О своём намерении участвовать в новых выборах главы региона также заявил временно исполняющий обязанности главы Приморского края Андрей Тарасенко.

Ранее сообщалось, что Центризбирком предлагает избирательной комиссии Приморского края признать результаты выборов губернатора недействительными.

Выборы главы Приморского края прошли в два тура, по итогам голосования победу одержал Андрей Тарасенко.

При обработке 99,03% бюллетеней Тарасенко обогнал своего конкурента на 0,5%, набрав 49,02%.