В СК заявили об обнаружении сбежавших из закрытой школы в Приморье подростков
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«В настоящее время местонахождение подростков установлено. Проводятся мероприятия по выявлению всех обстоятельств и причин произошедшего», — говорится в тексте.
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
Ранее сообщалось, что из специальной школы закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением в Уссурийске самовольно ушли несколько несовершеннолетних воспитанников.
В июле URA.RU передавало, что в Свердловской области организовали доследственную проверку из-за отравления детей в лагере «Медная горка».