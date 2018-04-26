На Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната

Короткая ссылка
В Екатеринбурге произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната №1, сообщает URA.RU. За медицинской помощью обратились 16 человек.

Как заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова, прокуратура Орджоникидзевского района начала проверку.

«У пяти заболевших выделен норовирус второго типа. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства, при которых заболели дети, в том числе соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания воспитанников», — отметила Канатова.

Представители Роспотребнадзора проверяют школьный пищеблок, берут пробы продуктов.

Ранее Nation News сообщало, что в Санкт-Петербурге в больницу доставили ребёнка, отравившегося этиловым спиртом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных