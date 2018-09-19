В МВД сообщили о побеге группы подростков из интерната в Приморье

В Приморском крае полицейские разыскивают девять подростков, которые самовольно покинули территорию школы закрытого типа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.

«В дежурную часть отдела полиции города Уссурийска поступило сообщение о том, что несовершеннолетние в возрасте от 11 до 17 лет самовольно покинули территорию школы закрытого типа для детей и подростков», — заявили в МВД. В пресс-службе добавили, что ведутся поиски девятерых подростков. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства инцидента. Опрашиваются сотрудники учреждения и очевидцы. Ранее URA.RU сообщало, что на Урале произошло массовое отравление воспитанников школы-интерната.