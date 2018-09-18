В Башкирии в результате ДТП погибли четыре человека

В Башкирии в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погибли четыре человека, в том числе двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на УГИБДД региона.

«На 1235-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись автомобиль Lada Granta и встречный грузовик Iveco с полуприцепом», — заявил собеседник агентства.

Отмечается, что в результате ДТП водитель легкового автомобиля и его пассажиры, женщина и двое несовершеннолетних детей, погибли на месте.

Сотрудники полиции и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, перевозившим детей, один человек погиб, ещё один пострадал.

В конце мая URA.RU передавало, что в Свердловской области произошло ДТП с участием грузовика и автобуса.