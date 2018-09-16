В результате ДТП в Свердловской области два человека погибли, четыре пострадали

Короткая ссылка
В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области два человека погибли, ещё четыре пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.

«В результате сильного удара водитель Lada и его пассажир 1986 года рождения получили несовместимые с жизнью травмы и погибли», — сообщил Горелых.

По данным полицейских, в автобусе, который следовал из Екатеринбурга в Башкирию, находились 12 человек.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить