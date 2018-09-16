В результате ДТП в Свердловской области два человека погибли, четыре пострадали

В результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Свердловской области два человека погибли, ещё четыре пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом. «В результате сильного удара водитель Lada и его пассажир 1986 года рождения получили несовместимые с жизнью травмы и погибли», — сообщил Горелых. По данным полицейских, в автобусе, который следовал из Екатеринбурга в Башкирию, находились 12 человек. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.