В результате ДТП в Свердловской области два человека погибли, четыре пострадали
Отмечается, что водитель легкового автомобиля Lada Kalina выехал на встречную полосу, где допустил лобовое столкновение с пассажирским автобусом.
«В результате сильного удара водитель Lada и его пассажир 1986 года рождения получили несовместимые с жизнью травмы и погибли», — сообщил Горелых.
По данным полицейских, в автобусе, который следовал из Екатеринбурга в Башкирию, находились 12 человек.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.