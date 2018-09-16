Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана

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Участок трассы Пермь — Екатеринбург в районе Ревды открыли для движения, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Свердловской области. Туман, создававший опасность ДТП, рассеялся.
Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана
  • РИА Новости

Транспорт направляли в объезд с утра воскресенья, 16 сентября. Вновь по магистрали машины поехали в 11:40.

6 сентября аэропорт Салехарда работал с перебоями в связи с сильным туманом.

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