Участок трассы Пермь — Екатеринбург открыли для движения после тумана

Участок трассы Пермь — Екатеринбург в районе Ревды открыли для движения, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Свердловской области. Туман, создававший опасность ДТП, рассеялся.

РИА Новости

Транспорт направляли в объезд с утра воскресенья, 16 сентября. Вновь по магистрали машины поехали в 11:40. 6 сентября аэропорт Салехарда работал с перебоями в связи с сильным туманом.