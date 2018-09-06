Аэропорт Салехарда работает с перебоями из-за сильного тумана

Аэропорт Салехарда работает с перебоями в связи с сильным туманом в четверг, 6 сентября, сообщает URA.RU.

Вылеты самолётов задерживаются. Лайнеры, направляющиеся в Салехард, разворачивают и отправляют в соседние города. Об этом рассказали в справочной службе аэропорта.

В частности, рейс Тюмень — Салехард был направлен на запасной аэропорт в Новый Уренгой. В настоящее время он вылетел в Салехард. Борт из Екатеринбурга совершил посадку в Надыме (он уже прибыл в Салехард).

Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в региональной столице отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби».