Аэропорт Салехарда работает с перебоями из-за сильного тумана
- © airshd.ru
Вылеты самолётов задерживаются. Лайнеры, направляющиеся в Салехард, разворачивают и отправляют в соседние города. Об этом рассказали в справочной службе аэропорта.
В частности, рейс Тюмень — Салехард был направлен на запасной аэропорт в Новый Уренгой. В настоящее время он вылетел в Салехард. Борт из Екатеринбурга совершил посадку в Надыме (он уже прибыл в Салехард).
Ранее ИА «Хабаровский край» сообщало, что в региональной столице отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби».