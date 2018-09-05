В Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби»

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В Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за непогоды в связи с тайфуном «Джеби».
В Хабаровске отменили несколько авиарейсов из-за тайфуна «Джеби»
  • © РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Хабаровский край» со ссылкой на пресс-службу аэропорта. На четверг, 6 сентября, перенесены полёты малой авиации.

Это рейсы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, Хабаровск — Советская Гавань, Николаевск-на-Амуре — Комсомольск-на-Амуре, Хабаровск — Чегдомын.

«Из Южно-Сахалинска также не вылетел рейс №5625 по своим причинам, не связанным с непогодой, задерживается рейс Хабаровск — Шахтёрск», — заявила начальник пресс-службы АО «Хабаровский аэропорт» Ксения Егорова.

Остальные рейсы, включая международные, пока прибывают и отправляются по расписанию.

Ранее в Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне.

Также на Сахалине отменили все поезда дальнего следования из-за тайфуна «Джеби».

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