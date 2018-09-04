В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне

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Синоптики предупредили о тропическом циклоне в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне
  • РИА Новости

Как заявила начальник регионального гидрометцентра Светлана Агеева, влияние на территорию циклон начнёт оказывать уже 4 сентября.

Дожди прогнозируются в южных районах. Также ожидается усиление ветра до 17—22 м/с.

«5 и 6 сентября зона его активности сместится на центральные и северные районы. Скорость порывов ветра составит 18—23 м/с, на побережье возможно и до 25—30 м/с, сильные осадки», — цитирует Агееву ИА «Хабаровский край».

Температура воздуха в Хабаровске в дневное время составит +18...+20 °C, на остальной территории региона +17...+22 °C.

В июле URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.

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