На Сахалине отменили все поезда дальнего следования из-за тайфуна «Джеби»

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В Сахалинской области остановлено движение поездов дальнего следования в связи с обрушившимся на остров тайфуном «Джеби». Об этом сообщила пресс-секретарь пассажирской компании «Сахалин» Аксана Науменко.
На Сахалине отменили все поезда дальнего следования из-за тайфуна «Джеби»
  • РИА Новости

«Сегодня отменяются все поезда дальнего следования: пассажирские поезда 603 и 604; фирменные поезда 1 и 2 сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск», — цитирует её ТАСС.

Пресс-секретарь добавила, что причинами отмены поездов стали неблагоприятные погодные условия и сход селевых потоков.

Ранее сообщалось, что тайфун «Джеби» оставил без электроэнергии около 23 населённых пунктов в Сахалинской области.

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