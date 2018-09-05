На Сахалине отменили все поезда дальнего следования из-за тайфуна «Джеби»
- РИА Новости
«Сегодня отменяются все поезда дальнего следования: пассажирские поезда 603 и 604; фирменные поезда 1 и 2 сообщением Южно-Сахалинск — Ноглики — Южно-Сахалинск», — цитирует её ТАСС.
Пресс-секретарь добавила, что причинами отмены поездов стали неблагоприятные погодные условия и сход селевых потоков.
Ранее сообщалось, что тайфун «Джеби» оставил без электроэнергии около 23 населённых пунктов в Сахалинской области.