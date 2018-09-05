На Сахалине из-за тайфуна «Джеби» без света осталось более 20 населённых пунктов

Тайфун «Джеби» оставил без электроэнергии около 23 населённых пунктов в Сахалинской области.

Об этом говорится на сайте Минэнерго России.

«Без электроснабжения остаются бытовые потребители в городе Южно-Сахалинске и 23 населённых пунктах (около 15,1 тыс. человек)», — говорится в сообщении.

5 сентября на Сахалин обрушился мощный тайфун «Джеби», который принёс ливневые дожди и ветер, доходящий местами до ураганных значений.

Ранее сообщалось, что в Японии в результате последствий тайфуна «Джеби» погибли десять человек.