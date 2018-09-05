Число погибших из-за последствий тайфуна «Джеби» в Японии увеличилось до 10

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В Японии в результате последствий тайфуна «Джеби», по последним данным, погибли 10 человек. Об этом информирует агентство «Киодо».

Отмечается, что погибли жители префектур Миэ, Сига, Осаки и Айти.

Также сообщается, что из-за непогоды по состоянию на утро 5 сентября без света остаются около 575 тысяч жителей Японии.

Ранее стало известно о восьми погибших из-за тайфуна «Джеби» в Японии. 

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