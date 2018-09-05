Число погибших из-за последствий тайфуна «Джеби» в Японии увеличилось до 10
Отмечается, что погибли жители префектур Миэ, Сига, Осаки и Айти.
台風21号の死者は10人と菅官房長官https://t.co/KyrniSEaqO— 共同通信公式 (@kyodo_official) 5 сентября 2018 г.
Также сообщается, что из-за непогоды по состоянию на утро 5 сентября без света остаются около 575 тысяч жителей Японии.
関電社長が停電発生で謝罪 － 5日午前も100万戸超https://t.co/Hph1aUGJc9— 共同通信公式 (@kyodo_official) 5 сентября 2018 г.
Ранее стало известно о восьми погибших из-за тайфуна «Джеби» в Японии.