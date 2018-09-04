Шесть человек погибли в Японии из-за тайфуна «Джеби»

По меньшей мере шесть человек погибли и около 160 получили травмы в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Джеби».

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что из-за непогоды, вызванной ударом стихии, тысячи человек не могут вылететь из аэропорта Осаки.

По данным телекомпании, также в Японии из-за тайфуна танкер врезался в эстакаду. В настоящий момент идёт спасательная операция по эвакуации экипажа судна. Пока удалось спасти двух человек, ещё девять продолжают находиться на борту.

Должностные лица предупреждают, что сильный дождь может привести к оползням и наводнениям.

Ранее сообщалось, что в Японии отменили более 600 авиарейсов из-за тайфуна.