Шесть человек погибли в Японии из-за тайфуна «Джеби»

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По меньшей мере шесть человек погибли и около 160 получили травмы в результате обрушившегося на Японию тайфуна «Джеби».
Шесть человек погибли в Японии из-за тайфуна «Джеби»
  • Reuters

Об этом сообщает NHK.

Отмечается, что из-за непогоды, вызванной ударом стихии, тысячи человек не могут вылететь из аэропорта Осаки. 

По данным телекомпании, также в Японии из-за тайфуна танкер врезался в эстакаду. В настоящий момент идёт спасательная операция по эвакуации экипажа судна. Пока удалось спасти двух человек, ещё девять продолжают находиться на борту.

Должностные лица предупреждают, что сильный дождь может привести к оползням и наводнениям. 

Ранее сообщалось, что в Японии отменили более 600 авиарейсов из-за тайфуна.

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