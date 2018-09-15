В Башкирии в ДТП с участием автобуса с детьми погиб один человек

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В Башкирии в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом, перевозившим детей, один человек погиб, ещё один пострадал.
В Башкирии в ДТП с участием автобуса с детьми погиб один человек
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по региону.

Авария произошла утром 15 сентября на 247-м километре дороги Белорецк — Магнитогорск.

«Столкнулись автомашина ВАЗ-2109 с автобусом «ЛиАЗ», перевозившим детей. Столкновение было касательным. В результате легковушка съехала в кювет», — заявили в ГИБДД.

В результате погиб пассажир легкового автомобиля, а водитель получил травмы.

Дети и водитель автобуса не пострадали. На месте ДТП работает следственная группа.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

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