Один человек погиб и десять пострадали в результате аварии в Иркутске

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Один человек погиб и десять получили травмы в результате столкновения туристического автобуса и автомобиля в Иркутске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД.

Отмечается, что автомобиль Toyota Town Ace в 04:00 (23:00 мск) врезался в автобус на перекрёстке улиц Баррикад и Ушаковской.

«Водитель иномарки проигнорировал знак «Уступи дорогу» и допустил на перекрёстке столкновение. Он погиб на месте. В автобусе пострадали десять человек», — сказал собеседник.

Как уточняется агентство, ссылаясь на данные Минздрава региона, одному из пострадавших потребовалась госпитализация.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае микроавтобус сбил троих детей.

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