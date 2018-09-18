В больнице скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Дзержинске женщина
Женщина, пострадавшая в результате взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске, скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС России.
- РИА Новости
«Женщина, которую госпитализировали в ожоговый центр, скончалась 17 сентября», — уточнил собеседник агентства.
31 августа на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова произошёл взрыв.
В результате ЧП погибли пять человек.
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