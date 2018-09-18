В больнице скончалась пострадавшая при взрыве на заводе в Дзержинске женщина

Женщина, пострадавшая в результате взрыва на заводе имени Я.М. Свердлова в Дзержинске, скончалась в больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального ГУ МЧС России.

РИА Новости

«Женщина, которую госпитализировали в ожоговый центр, скончалась 17 сентября», — уточнил собеседник агентства. 31 августа на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова произошёл взрыв. В результате ЧП погибли пять человек.