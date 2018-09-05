В Кемерове произошёл пожар на заводе
- РИА Новости
«В производственном цехе «Азота» велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего начался пожар», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека.
В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что при взрыве на оборонном заводе имени Я.М. Свердлова погибли три человека, трое пострадали и трое пропали без вести.
Также URA.RU сообщало, что на Урале организовали доследственную проверку из-за гибели крановщицы на заводе ферросплавов.