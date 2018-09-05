В Кемерове произошёл пожар на заводе

В Кемерове крыша одного из цехов завода «Азот» частично обрушилась во время ремонтных работ, после чего начался пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В производственном цехе «Азота» велись ремонтные работы. Произошло частичное обрушение кровли, после чего начался пожар», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Уточняется, что в результате инцидента пострадали два человека.

В настоящее время выясняются обстоятельства случившегося.

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