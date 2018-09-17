В Госдуме прокомментировали предложение ввести в России сухой закон

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Оксана Соломатина
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал RT инициативу депутата Виталия Милонова ввести в России сухой закон, пока алкогольная отрасль не будет приведена в порядок.
В Госдуме прокомментировали предложение ввести в России сухой закон
  • РИА Новости

«Нашего коллегу беспокоят серьёзные последствия, к которым приводит пьянство, алкоголизм. И наши материалы в том числе свидетельствуют о том, что алкоголь наносит очень серьёзный, существенный вред населению. Но в то же время мне кажется, что в настоящий исторический период переход на сухой закон вряд ли возможен», — выразил мнение депутат.

По словам Говорина, более конструктивной мерой было бы постепенное снижение спроса на алкоголь среди населения.

«Необходимо двигаться по пути постепенного уменьшения особенно крепких алкогольных напитков и формирования трезвеннического отношения к потреблению алкоголя среди молодёжи. Мы должны с помощью этого комплекса мер снизить спрос на алкоголь. Весь пакет мер реализуем, он включает в себя и административные меры, и регуляцию алкогольного рынка, и возможный переход на государственную монополию в производстве алкоголя, и недобровольные меры по отношению к злостным пьяницам. Но главной мерой должно быть информирование населения. Это более конструктивное направление, которое даст действенные результаты», — заключил он.

Ранее Милонов направил главе Минздрава Веронике Скворцовой письмо, в котором предложил ввести в стране сухой закон.

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