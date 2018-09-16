Песков: заявление Путина на ВЭФ о Петрове и Боширове не было заготовкой

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RT
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вопросы об Александре Петрове и Руслане Боширове, которые были заданы президенту России Владимиру Путину на ВЭФ-2018, не были заготовкой.
Песков: заявление Путина на ВЭФ о Петрове и Боширове не было заготовкой
  • © Metroplitan Police handout via REUTERS

«Нет, это не была заготовка», — сказал Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что слова президента действительно были его решением.

«Оно было неожиданностью для нас, мы об этом не знали», — отметил Песков.

В ходе выступления на ВЭФ-2018 Путин заявил, что подозреваемые по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери известны российским властям. По его словам, это гражданские лица. Глава государства призвал их объявиться и поговорить со СМИ.

При этом Песков подчеркнул, что Путин не общался с россиянами, имена которых фигурируют в деле об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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