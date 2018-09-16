Собянин рассказал о различиях между выборами мэра Москвы в 2013 и 2018 годах

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Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» рассказал о различиях между выборами главы столицы в 2013 и 2018 годах.
Собянин рассказал о различиях между выборами мэра Москвы в 2013 и 2018 годах
  • РИА Новости

По его мнению, в 2013 году жители города голосовали за стратегию, планы развития, а выборы 2018 года стали отчётом столичных властей о проделанной работе.

«Это был отчёт, экзамен: что сделано в здравоохранении, образовании, социальной политике, дорожном строительстве, развитии метрополитена, благоустройстве города», — объяснил Собянин.

Ранее газета «Вечерняя Москва» сообщала, что в столице после капитального ремонта открылись два корпуса Научно-исследовательского клинического Института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.

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