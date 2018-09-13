В Москве после ремонта открылись два корпуса Института оториноларингологии имени Свержевского

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В столице после капитального ремонта открылись два корпуса Научно-исследовательского клинического Института оториноларингологии имени Людвига Свержевского, сообщает «Вечерняя Москва».
В Москве после ремонта открылись два корпуса Института оториноларингологии имени Свержевского
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Работы проходили с 2016 по 2018 годы.

«Получили новейшую клинику, уникальную для города, уникальную для страны и как говорит её главный врач — уникальную в мире», — заявил мэр Сергей Собянин.

За счёт средств городского бюджета закуплены операционные микроскопы экспертного класса, все типы хирургических лазеров, лаборатории патологии сна и патологии вестибулярного аппарата.

Ранее m24 сообщал, что на западе Москвы к 2020 году планируют построить четыре поликлиники.

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