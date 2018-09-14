Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в сирийском Идлибе

Президент России Владимир Путин в ходе совещания обсудил с постоянными членами Совета безопасности России ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Он отметил, что глава государства проинформировал членов Совбеза о своих международных контактах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, «исходя из главного ориентира — повышенных темпов социально-экономического развития региона».

«Кроме того, продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба», — сказал Песков.

По его словам, на совещании была вновь выражена обеспокоенность из-за высокой концентрации террористов в Идлибе и их дестабилизирующей активности.

Ранее стало известно, что Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что боевики в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму.