Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в сирийском Идлибе
- РИА Новости
Он отметил, что глава государства проинформировал членов Совбеза о своих международных контактах на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Также обсуждались вопросы развития Дальнего Востока, «исходя из главного ориентира — повышенных темпов социально-экономического развития региона».
«Кроме того, продолжился обмен мнениями о ситуации вокруг Идлиба», — сказал Песков.
По его словам, на совещании была вновь выражена обеспокоенность из-за высокой концентрации террористов в Идлибе и их дестабилизирующей активности.
Ранее стало известно, что Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что боевики в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму.