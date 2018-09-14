Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин 14 сентября проведёт совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России
  • © РИА Новости

«Сегодня президент имеет в виду во второй половине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание», — сказал он. 

Песков отметил, что у Путина были международные контакты на полях Восточного экономического форума, в ходе которых обсуждалось много вопросов, связанных с Дальним Востоком. 

«Поэтому тем накопилось много, и сегодня будет это оперативное совещание проведено», — заявил Песков.

Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить