Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России

Президент России Владимир Путин 14 сентября проведёт совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Сегодня президент имеет в виду во второй половине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание», — сказал он.

Песков отметил, что у Путина были международные контакты на полях Восточного экономического форума, в ходе которых обсуждалось много вопросов, связанных с Дальним Востоком.

«Поэтому тем накопилось много, и сегодня будет это оперативное совещание проведено», — заявил Песков.

Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока.