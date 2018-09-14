Путин проведёт оперативное совещание Совбеза России
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«Сегодня президент имеет в виду во второй половине дня провести совещание с постоянными членами Совбеза, оперативное совещание», — сказал он.
Песков отметил, что у Путина были международные контакты на полях Восточного экономического форума, в ходе которых обсуждалось много вопросов, связанных с Дальним Востоком.
«Поэтому тем накопилось много, и сегодня будет это оперативное совещание проведено», — заявил Песков.
Ранее Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока.