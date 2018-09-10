Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока
- РИА Новости
Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета во время визита во Владивосток, куда прибыл для участия в Восточном экономическом форуме.
«Наш важнейший приоритет — решение демографической проблемы, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока», — сказал глава государства.
Путин отметил, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди всё ещё уезжают».
Он добавил, что 70% уехавших — люди трудоспособного возраста.
Ранее Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ.