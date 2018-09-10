Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин выразил озабоченность демографическими проблемами на Дальнем Востоке, он также назвал их решение главным приоритетом для региональных властей.

Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета во время визита во Владивосток, куда прибыл для участия в Восточном экономическом форуме.

«Наш важнейший приоритет — решение демографической проблемы, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока», — сказал глава государства.

Путин отметил, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди всё ещё уезжают».

Он добавил, что 70% уехавших — люди трудоспособного возраста.

Ранее Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ.