Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин выразил озабоченность демографическими проблемами на Дальнем Востоке, он также назвал их решение главным приоритетом для региональных властей.
Путин назвал увеличение численности населения главной задачей Дальнего Востока
  • РИА Новости

Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета во время визита во Владивосток, куда прибыл для участия в Восточном экономическом форуме.

«Наш важнейший приоритет — решение демографической проблемы, стабилизация, а затем и рост численности населения Дальнего Востока», — сказал глава государства.

Путин отметил, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остаётся то, что люди всё ещё уезжают».

Он добавил, что 70% уехавших — люди трудоспособного возраста.

Ранее Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить