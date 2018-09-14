В Росгвардии сообщили, кому принадлежит идея вызвать Навального на поединок

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В пресс-службе Федеральной службы войск Национальной гвардии рассказали, что идея вызвать блогера Алексея Навального на дуэль принадлежит самому директору ведомства Виктору Золотову, говорится в сообщении на сайте Росгвардии.
В Росгвардии сообщили, кому принадлежит идея вызвать Навального на поединок
  • РИА Новости

«В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в публикации.

11 сентября Виктор Золотов потребовал сатисфакции от блогера Алексея Навального за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.

12 сентября на рассмотрение Государственной думы был внесён проект дуэльного кодекса России.

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