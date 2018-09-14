В Росгвардии сообщили, кому принадлежит идея вызвать Навального на поединок
- РИА Новости
«В связи с поступающими в пресс-службу обращениями сообщаем, что видеообращение директора Росгвардии было размещено на официальном сайте ведомства сразу после его записи. Все обращения и интервью директор Росгвардии делает исключительно по собственной инициативе», — говорится в публикации.
11 сентября Виктор Золотов потребовал сатисфакции от блогера Алексея Навального за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.
12 сентября на рассмотрение Государственной думы был внесён проект дуэльного кодекса России.