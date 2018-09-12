В Госдуму внесён проект дуэльного кодекса

На рассмотрение Государственной думы внесён проект дуэльного кодекса России. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных нижней палаты парламента.

Как отмечается в пояснительной записке, клевета является уголовным преступлением, а оскорбление — административным правонарушением, вина и ответственность за них устанавливаются судом.

«В последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения», — говорится в сообщении.

По мнению автора инициативы, в целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка её проведения необходимо рассмотреть проект дуэльного кодекса.

Согласно такому кодексу, дуэль проводится исключительно между равными, а оскорбление может быть нанесено только равным равному.

«При вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком», — поясняется в записке.

Проект был внесён депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал блогера Алексея Навального на дуэль после утверждений ФБК о нарушениях в ведомстве, которое он возглавляет.

В Кремле прокомментировали решение Золотова.