В Госдуму внесён проект дуэльного кодекса

Короткая ссылка
На рассмотрение Государственной думы внесён проект дуэльного кодекса России. Об этом свидетельствует информация, опубликованная в базе данных нижней палаты парламента.
В Госдуму внесён проект дуэльного кодекса
  • РИА Новости

Как отмечается в пояснительной записке, клевета является уголовным преступлением, а оскорбление — административным правонарушением, вина и ответственность за них устанавливаются судом.

«В последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения», — говорится в сообщении.

По мнению автора инициативы, в целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка её проведения необходимо рассмотреть проект дуэльного кодекса.

Согласно такому кодексу, дуэль проводится исключительно между равными, а оскорбление может быть нанесено только равным равному.

«При вызове государственного или муниципального служащего гражданином первый обязан отклонить вызов и предоставить последнему право искать удовлетворения судебным порядком», — поясняется в записке.

Проект был внесён депутатом от ЛДПР Сергеем Ивановым.

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал блогера Алексея Навального на дуэль после утверждений ФБК о нарушениях в ведомстве, которое он возглавляет. 

В Кремле прокомментировали решение Золотова

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить