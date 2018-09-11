Песков прокомментировал обращение Золотова к Навальному

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы Росгвардии Виктора Золотова, который вызвал на поединок блогера Алексея Навального.
Песков прокомментировал обращение Золотова к Навальному
  • РИА Новости

По его словам, иногда «с бессовестной клеветой» можно бороться любыми способами.

«Когда бывает действительно бессовестная клевета, которая является не чем иным, как нарушением действующего законодательства, конечно, лучше такую клевету пресекать на корню», — отметил он.

Как подчеркнул Песков, «в этом плане» он выражает согласие, однако остальное оставляет без комментариев.

Он также рассказал, что глава Росгвардии не согласовывал своё обращение с Кремлём.

Ранее Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на поединок после утверждений ФБК о нарушениях в Росгвардии. 

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