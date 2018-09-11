Глава Росгвардии вызвал Навального на поединок

Глава Росгвардии Виктор Золотов потребовал сатисфакции от блогера Алексея Навального за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.

Соответствующее обращение Золотова опубликовано на канале Росгвардии в YouTube.

Как отметил Золотов, блогер допустил оскорбительные, клеветнические размышления, что в офицерской среде не принято просто так прощать.

«Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — добавил он.

По словам Золотова, ведомства, в том числе военная прокуратура и Счётная палата, ведут работу вместе с Росгвардией, которая направлена на выявление коррупционных недостатков.

«Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаём под суд — вот так у нас обстоят дела», — рассказал он.

Золотов привёл в пример высказывания о том, что закупочные цены на сок после смены поставщика выросли до 87 рублей.

«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — пояснил он.

В публикации ФБК говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются по ценам выше рыночных.