Глава Росгвардии вызвал Навального на поединок

Короткая ссылка
Глава Росгвардии Виктор Золотов потребовал сатисфакции от блогера Алексея Навального за утверждения ФБК о нарушениях в возглавляемом им ведомстве.
Глава Росгвардии вызвал Навального на поединок
  • РИА Новости

Соответствующее обращение Золотова опубликовано на канале Росгвардии в YouTube.

Как отметил Золотов, блогер допустил оскорбительные, клеветнические размышления, что в офицерской среде не принято просто так прощать.

«Испокон веков подлеца били по лицу, вызывали на дуэль. Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию. Я просто вызываю вас на поединок — на ринг, татами, куда угодно, где обещаю сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — добавил он.

По словам Золотова, ведомства, в том числе военная прокуратура и Счётная палата, ведут работу вместе с Росгвардией, которая направлена на выявление коррупционных недостатков.

«Они у нас действительно есть, они существуют. Поэтому мы боремся с этим, выявляем этих людей и, в зависимости от содеянного, либо увольняем их, либо отдаём под суд — вот так у нас обстоят дела», — рассказал он.

Золотов привёл в пример высказывания о том, что закупочные цены на сок после смены поставщика выросли до 87 рублей.

«Та ценовая составляющая, о которой вы говорили, допустим, 40 рублей за сок, говорит только лишь о том, что это были недобросовестные поставщики и коррупционеры, которые вошли с ними в сговор, потому что за 40 рублей сока быть не может, там может быть лишь вода или суррогат», — пояснил он.

В публикации ФБК говорилось, что продукты для Росгвардии закупаются по ценам выше рыночных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить