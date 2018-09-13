Внеочередное заседание Синода РПЦ состоится в Москве 14 сентября
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Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Отмечается, что мероприятие состоится в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.
По данным источников ТАСС, в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на Украине.
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