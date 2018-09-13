Внеочередное заседание Синода РПЦ состоится в Москве 14 сентября

В Москве в пятницу, 14 сентября, состоится внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Отмечается, что мероприятие состоится в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

По данным источников ТАСС, в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на Украине.

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера.