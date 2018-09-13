Внеочередное заседание Синода РПЦ состоится в Москве 14 сентября

Короткая ссылка
В Москве в пятницу, 14 сентября, состоится внеочередное заседание Священного синода Русской православной церкви под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Внеочередное заседание Синода РПЦ состоится в Москве 14 сентября
  • © Michael Kudryavtsev
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте РПЦ.

Отмечается, что мероприятие состоится в Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

По данным источников ТАСС, в ходе встречи будет обсуждаться ситуация на Украине.

В июле президент Украины Пётр Порошенко заявил, что получение УПЦ КП указа об автокефалии завершит утверждение независимости страны.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с ФАН оценил идею украинского лидера.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить