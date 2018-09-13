Эксперт прокомментировала результаты проверки творога в российских магазинах

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Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина прокомментировала результаты проверки творога в российских магазинах. Об этом сообщают «Невские новости».
Эксперт прокомментировала результаты проверки творога в российских магазинах
  • ©pixabay.com

«Творог повышает иммунитет. В этом продукте много полезных бактерий, которые подавляют развитие патогенной микрофлоры», — заявила эксперт.

По её словам, творог также способен стабилизировать пищеварение при приёме антибиотиков, снимать волнение и устранять последствия стресса, улучшать состояние нервной системы и укреплять костную ткань.

Как отметила Мухина, данный продукт идеален для диет.

«Большинство желающих похудеть едят только обезжиренный творог. Но следует помнить, что при употреблении творога малой жирности животный жир нужно будет обязательно добирать из других продуктов», — добавила она.

Ранее Роскачество рассказало о результатах проверки 73 марок творога.

Также m24 сообщало, что Роскачество отчиталось о проверке варёно-мороженых креветок.

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