СК начал проверку сообщений об ущемлении прав инвалидов в Калининградской области

Следователи организовали проверку информации об ущемлении прав инвалидов в психоневрологическом интернате города Полесска. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по Калининградской области.

Отмечается, что 11 сентября в одном из популярных сообществ в соцсети появилась публикация о предполагаемом нарушении прав воспитанников указанного интерната.

«Из содержания публикации следует, что администрацией учреждения присваиваются и расходуются не по назначению денежные средства лиц, находящихся на социальном обслуживании в интернате», — заявили в СК.

Отмечается, что в ходе проверки следствие намерено исследовать все обстоятельства, приведённые в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.

В мае СК организовал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане.