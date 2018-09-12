СК начал проверку сообщений об ущемлении прав инвалидов в Калининградской области
- РИА Новости
Отмечается, что 11 сентября в одном из популярных сообществ в соцсети появилась публикация о предполагаемом нарушении прав воспитанников указанного интерната.
«Из содержания публикации следует, что администрацией учреждения присваиваются и расходуются не по назначению денежные средства лиц, находящихся на социальном обслуживании в интернате», — заявили в СК.
Отмечается, что в ходе проверки следствие намерено исследовать все обстоятельства, приведённые в СМИ, и дать им надлежащую правовую оценку.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в ведомстве.
В мае СК организовал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане.