СК начал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК проводят доследственную проверку по факту недопуска подростка-инвалида на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 13 мая сотрудники авиакомпании не допустили к полёту мальчика-инвалида на рейс из Кургана в Москву.

«Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего. Также следователями будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2017 году прокуратура возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» из-за отказа в посадке на рейс матери с ребёнком, страдающим ДЦП.