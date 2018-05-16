СК начал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане
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По предварительным данным, 13 мая сотрудники авиакомпании не допустили к полёту мальчика-инвалида на рейс из Кургана в Москву.
«Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего. Также следователями будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В 2017 году прокуратура возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» из-за отказа в посадке на рейс матери с ребёнком, страдающим ДЦП.