СК начал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане

Короткая ссылка
Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СК проводят доследственную проверку по факту недопуска подростка-инвалида на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СК начал проверку по факту недопуска подростка-инвалида на рейс в Кургане
  • globallookpress.com
  • © Leonid Faerberg/Transport Photo Images

По предварительным данным, 13 мая сотрудники авиакомпании не допустили к полёту мальчика-инвалида на рейс из Кургана в Москву.

«Проводится доследственная проверка, в рамках которой выясняются все обстоятельства произошедшего. Также следователями будет дана оценка правомерности действий сотрудников авиакомпании», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2017 году прокуратура возбудила дело в отношении авиакомпании «Победа» из-за отказа в посадке на рейс матери с ребёнком, страдающим ДЦП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных