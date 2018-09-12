Опрос: две трети россиян готовы переехать ради работы

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Согласно результатам опроса, две трети жителей России готовы сменить место жительства ради трудоустройства. Об этом заявил глава Роструда Всеволод Вуколов. 
Опрос: две трети россиян готовы переехать ради работы
  • РИА Новости

«Если говорить о готовности граждан к переезду, то можно привести результаты социологического опроса, проведённого на госпортале «Работа в России» совсем недавно, который показал, что две трети из более чем 1000 опрошенных готовы работать в другом регионе», — приводит его слова РИА Новости

Вуколов, находящийся на Восточном экономическом форуме, добавил, что для привлечения работников на дальневосточные предприятия из других российских регионов была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов.

Ранее опрос консалтинговой компании EY показал, что более 80% российских бизнесменов готовы продать активы.

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