Опрос: холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин

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Проведённый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опрос показал, что в России 16% холостых мужчин и лишь 7% незамужних женщин.
Опрос: холостых мужчин в России больше, чем незамужних женщин
  • ©pixabay.com

«Женатых мужчин больше (54%), чем замужних женщин (47%), но и холостых мужчин (16%) также больше, чем незамужних дам (7%). Среди молодёжи (18–24 года) каждый пятый зарегистрирован в официальном браке», — сообщается на сайте центра.

Отмечается, что почти две трети россиян (62%) находятся в «серьёзных» отношениях: в официальном браке состоят 50% опрошенных, 10% живут вместе, но не узаконили свои отношения, ещё 2% встречаются более года и не живут вместе.

Большинство (30%) из тех, кто находится в отношениях, познакомились в компании общих знакомых и друзей, 20% — на работе, знакомство 13% состоялось в учебных заведениях.

По данным ВЦИОМ, 5% респондентов познакомились в интернете. Но если выделить молодёжь (18—24 года), то этот показатель выше — 16%.

В сообщении говорится, что мужчин, которые верят в эффективность знакомства в интернете, больше, чем женщин.

Также мужчины более активны в использовании большинства средств для поиска «второй половины».

Ранее опрос показал, что большинство граждан России (82%) считают, что в семейных отношениях должно быть равноправие, а все важные решения надо принимать совместно.

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