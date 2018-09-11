Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к санкциям

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Марина Тищенко
Россияне адаптировались к санкциям, заявил RT глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров на полях IV Восточного экономического форума во Владивостоке.
Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к санкциям
  • © РИА Новости

«Сегодня отношение к санкциям более осмысленное: люди понимают, чего можно бояться, а чего нет. Оно стало более рациональным и менее эмоциональным. В любом случае говорить о том, что мы боимся, не спим ночей и готовы отказать в доверии нашему руководству, а цель у санкций именно такая, нельзя», — объяснил эксперт.

По его словам, жители России не испытывают страха по отношению к санкциям и контрсанкциям, хотя ещё пару лет назад такие тенденции наблюдались.

«Страх был в 2014—2015 годах, когда никто не понимал, к чему это может привести. Но опыт показал, что живём и живём неплохо... Более того, российские продукты пользуются авторитетом, считается, что они более здоровые, да и цены пониже. Вытеснение иностранной продукции с продовольственного рынка было очень позитивно воспринято россиянами», — заключил он.

Ранее проведённый опрос показал, что большая часть россиян считают, что Россия не пострадала от санкций.

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