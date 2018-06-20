Опрос: 78% россиян полагают, что Россия не пострадала от введённых против страны санкций
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.
При этом 34% участников опроса отметили положительное влияние антироссийских санкций на экономику страны.
Негативные последствия введённых ограничений, в частности рост цен, отсутствие некоторых продовольственных товаров на полках магазинов, ощутила треть россиян.
20% опрошенных заявили, что, по их мнению, санкции вовсе не сказались на состоянии российской экономики.
Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о двух типах санкций против России.