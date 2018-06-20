Опрос: 78% россиян полагают, что Россия не пострадала от введённых против страны санкций

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большая часть россиян (78%) считают, что Россия должна придерживаться жёсткой внешнеполитической линии и не идти на уступки, несмотря на введённые против страны западные санкции.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследования.

При этом 34% участников опроса отметили положительное влияние антироссийских санкций на экономику страны.

Негативные последствия введённых ограничений, в частности рост цен, отсутствие некоторых продовольственных товаров на полках магазинов, ощутила треть россиян.

20% опрошенных заявили, что, по их мнению, санкции вовсе не сказались на состоянии российской экономики.

Ранее руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в беседе с ФАН рассказал о двух типах санкций против России.

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