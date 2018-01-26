Опрос: большинство европейцев считают новые санкции США неприемлемыми

Короткая ссылка
Согласно опросу, проведённому компанией Ifop, большинство французов и немцев считают неприемлемыми санкции США против европейских компаний, которые участвуют в газовых проектах совместно с Россией, сообщает Sputnik.Мнения.
Опрос: большинство европейцев считают новые санкции США неприемлемыми
  • Результаты опроса Sputnik
  • © Sputnik

Отмечается, что 65% французов и 61% немцев считают ограничительные меры неподходящим инструментом взаимодействия с Европой.

Такое же мнение высказали 47% британцев и 37% поляков.

В сообщении говорится, что иной точки зрения придерживаются 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал в разговоре с ФАН слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра». 

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru