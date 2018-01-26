Опрос: большинство европейцев считают новые санкции США неприемлемыми

Согласно опросу, проведённому компанией Ifop, большинство французов и немцев считают неприемлемыми санкции США против европейских компаний, которые участвуют в газовых проектах совместно с Россией, сообщает Sputnik.Мнения.

Отмечается, что 65% французов и 61% немцев считают ограничительные меры неподходящим инструментом взаимодействия с Европой.

Такое же мнение высказали 47% британцев и 37% поляков.

В сообщении говорится, что иной точки зрения придерживаются 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.

Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал в разговоре с ФАН слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».