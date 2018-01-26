Опрос: большинство европейцев считают новые санкции США неприемлемыми
- Результаты опроса Sputnik
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Отмечается, что 65% французов и 61% немцев считают ограничительные меры неподходящим инструментом взаимодействия с Европой.
Такое же мнение высказали 47% британцев и 37% поляков.
В сообщении говорится, что иной точки зрения придерживаются 14% респондентов во Франции, 20% и 21% опрошенных в Германии и Великобритании соответственно, а также 39% поляков.
Ранее политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик прокомментировал в разговоре с ФАН слова министра экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэра, который заявил, что в рамках санкционного режима в отношении России есть «пространство для манёвра».