Опрос показал, что более 80% российских бизнесменов готовы продать активы
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- globallookpress.com
Как отмечается, 84% опрошенных имеют активы и готовы от них отказаться, информирует РИА Новости.
Готовность продать активы, связанные с риском прекращения деятельности, выразили более половины респондентов (51%).
При рассмотрении рисков, которые угрожают развитию, российские бизнесмены обращают меньше внимания на изменение торговой политики, волатильность курса и цифровую трансформацию, тогда как беспокойство вызывает геополитическая напряжённость (55% опрошенных).
Наибольшей угрозой для заключения сделок в течение ближайшего года называется нехватка высококачественных активов (49% респондентов).
Ранее молодые бизнесмены из России назвали десять главных проблем.