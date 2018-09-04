Опрос показал, что более 80% российских бизнесменов готовы продать активы

Более 80% российских компаний изъявили готовность продать активы в связи с их неэффективностью и выявленными рисками. Об этом свидетельствуют результаты исследования консалтинговой компании EY.

Как отмечается, 84% опрошенных имеют активы и готовы от них отказаться, информирует РИА Новости.

Готовность продать активы, связанные с риском прекращения деятельности, выразили более половины респондентов (51%).

При рассмотрении рисков, которые угрожают развитию, российские бизнесмены обращают меньше внимания на изменение торговой политики, волатильность курса и цифровую трансформацию, тогда как беспокойство вызывает геополитическая напряжённость (55% опрошенных).

Наибольшей угрозой для заключения сделок в течение ближайшего года называется нехватка высококачественных активов (49% респондентов).

Ранее молодые бизнесмены из России назвали десять главных проблем.