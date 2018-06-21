Молодые предприниматели России назвали десять своих главных проблем

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Павел Астахов
Молодые бизнесмены из России назвали десять главных проблем. Об этом RT сообщили в Ассоциации молодых предпринимателей, которая в июне провела соответствующий опрос своих членов в возрасте до 35 лет в Москве и других регионах страны.
Молодые предприниматели России назвали десять своих главных проблем
  • © Pixabay

Тремя наиболее частыми проблемами бизнесмены назвали недостаточную финансовую поддержку со стороны государства (16%), сложности с подбором квалифицированной команды (12%) и отсутствие опытного наставника (12%). Далее следуют высокие налоги (11%) и нехватка навыков в привлечении клиентов и рекламе (11%).

Кроме того, предприниматели сетуют на отсутствие стартового капитала (9%) и психологические барьеры в виде страха и неуверенности (8%). Замыкают десятку недостаток знаний в выбранной сфере (7%) и в бухучёте (7%), а также отсутствие поддержки в окружении (7%).

  • 10 главных проблем молодых предпринимателей
  • © Ассоциация молодых предпринимателей России

Молодые бизнесмены также высказались о не вошедших в список нехватке нужных юридических знаний, низкой информированности о существующих программах поддержки и коррупционных барьерах.

При этом у опрошенных не возникло проблем с мотивацией, процессом регистрации компании, частыми проверками бизнеса, навыками поиска поставщиков и ведения переговоров, знанием интернет-технологий.

Ранее стало известно, что начинающие российские предприниматели чаще всего выбирают для своей деятельности сферу торговли и услуг.

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