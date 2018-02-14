Дело молодое: начинающие российские предприниматели выбирают сферу торговли и услуг

Сфера торговли и услуг пользуется наибольшей популярностью у молодых российских предпринимателей. Бизнесмены моложе 30 лет открывают сувенирные магазины, салоны красоты, пекарни и кофейни. Об этом RT рассказали в Федеральном агентстве по делам молодёжи. По данным ведомства, в последнее время популярность набирают также проекты в сфере IT. RT разбирался, чем живёт молодёжное предпринимательство в стране.

В начале своей предпринимательской деятельности россияне выбирают сферу торговли и услуг. Молодые бизнесмены открывают специализированные и сувенирные магазины, салоны красоты, пекарни и кофейни. Об этом RT рассказали в Федеральном агентстве по делам молодёжи. В ведомстве отметили, что в последнее время популярность набирают также проекты в сфере IT, начиная от различных приложений для телефонов и заканчивая созданием и сопровождением крупных корпоративных информационных систем.

Несмотря на то что уровень предпринимательской активности молодёжи, по данным агентства, невысок — бизнесом занимается всего около 4% молодых граждан, — в последние несколько лет интерес молодёжи к своему делу медленно, но растёт.

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© Конкурс «Молодой предприниматель России - 2017»

По данным Ассоциации молодых предпринимателей, в России примерно 1,2 млн бизнесменов в возрасте до 30 лет. По мнению вице-президента Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимира Буева, потенциал молодёжного предпринимательства в стране гораздо выше. Но в основном российская молодёжь всё же хочет работать в крупных компаниях, силовых структурах или служить в госучреждениях, а не заниматься бизнесом, утверждает он. Слабый интерес можно объяснить тем, что личное дело ассоциируется с большим количеством проблем и высокими рисками прогореть, считает эксперт.

«Сейчас рынок перенасыщен предложениями. Ниш и сегментов много, но они уже заняты. Из всех открытых за год бизнесов через три года остаются от 3 до 10%, а 50% вообще закрываются, не проработав и года. Своё дело — это сложный путь и повышенная ответственность, к которой готовы не все. Многих пугает возможность столкнуться с частыми проверками и коррупцией», — рассказал Буев.

По его словам, начинающие предприниматели делают ставку на сферу торговли и услуг, так как она им кажется наиболее понятной и предсказуемой. При этом эксперт отмечает, что молодые люди совершают ошибку, пытаясь открыть бизнес в популярном сегменте, где конкуренция очень высока.

«Запуская очередную пекарню или кофейню, мы думаем, что понимаем, как это работает. Но примеров удачных начинаний в этой области очень мало. Потребность в кофейнях ограничена, самые выгодные места, как правило, уже заняты. Нужно очень постараться определить свою нишу, придумать, чем зацепить, как выделиться. Это получается не у всех», — констатирует эксперт.

Владимир Буев рекомендует тщательно анализировать, есть ли платёжеспособный спрос на услугу, которую предприниматель планирует оказывать, и как долго интерес к этой услуге будет сохраняться. Если не провести эту работу, шансы на успех будут близки к нулю, уверен он.

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Самыми перспективными направлениями в последние годы считаются такие сферы малого бизнеса, как ремонт и строительство, репетиторство, услуги нянь и сиделок, разработка сайтов и другие предложения в сфере IT, рассказал RT частный бизнес-консультант Игорь Никольский. По его словам, идеальный проект — это тот, который практически не требует стартового капитала и аренды помещения.

«Легче всего продать знания и навыки. Например, разработка сайтов для небольших компаний. Здесь меньше административного давления, не нужен стартовый капитал, не нужен офис, а можно просто работать из дома. Всегда будет спрос и на профессионалов, способных починить что-то дома или сделать ремонт. Конкуренция, конечно, тоже есть, но значительно ниже, чем в сегменте кофеен», — уверяет Никольский.

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© Конкурс «Молодой предприниматель России - 2017»

Личный опыт

Екатерина Чиркова практически сразу после окончания института открыла во Владивостоке Центр подготовки к экзаменам. Говорит, что к этому её подтолкнул удачный опыт репетиторства в студенческие годы. По её словам, сложнее всего было подобрать персонал и разобраться с бумажной волокитой, которая сопровождает весь процесс регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

«Когда ты только начинаешь заниматься оформлением документов, очень сложно сориентироваться, какие из них нужны, какие платить налоги. Хотелось бы, чтобы были люди в службах, которые проконсультируют, что и как делать, по шагам объяснят. Пришлось разбираться самим, обращаться к знакомым, много читать», — рассказала девушка.

Тем, кто только планирует своё дело, она советует составить бизнес-план, найти единомышленников и не ждать быстрого успеха.

«Сначала ты много ошибаешься, приходится многому учиться заново. Мы всё хорошо спланировали, но пока не удалось выйти на стабильный доход. Надеемся, что к следующему году получится учесть все свои промахи и в два-три раза поднять выручку», — сообщила Чиркова.

Житель Курска Дмитрий, владелец двух вендинговых автоматов, рассказал, что окупить все затраты, связанные с открытием бизнеса (200 тыс. рублей), ему удалось только через полтора года. По его словам, изначально не удалось учесть несколько важных моментов — например, что автомат будет часто ломаться, а цены на расходные материалы ощутимо увеличатся. Но при этом молодой человек планирует и дальше расширять своё дело и к 30 годам стать серьёзным предпринимателем.

«Мне нравится, что я в 24 года завишу только от себя, что не нужно сидеть в офисе. В ближайшие три года хочу расширить свой бизнес до десяти автоматов. Я уже хорошо ориентируюсь, знаю про различные подводные камни этой сферы, поэтому уверен, что всё получится», — утверждает Дмитрий.

Предприниматель рассказал, что планирует воспользоваться финансовой поддержкой государства, так как брать кредит на развитие бизнеса в банке очень невыгодно.





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© Hans Van Rhoon/ZUMAPRESS.com

Господдержка

Начинающие бизнесмены могут рассчитывать и на помощь государства. Согласно стратегии развития малого бизнеса, принятой правительством в 2016 году, до 2030 года доля малого и среднего бизнеса должна составлять 45% в ВВП Российской Федерации. Именно поэтому в стране реализуется целый ряд программ по поддержке граждан, которые хотят начать своё дело. В 2018 году на развитие малого и среднего предпринимательства из бюджета выделено 5,017 млрд рублей. Региональные власти на конкурсной основе выдают начинающим бизнесменам гранты на реализацию проектов. Можно получить единовременную выплату до 500 тыс. рублей.

Также существует специальная программа Минэкономразвития, в рамках которой региональные центры занятости населения оказывают единовременную финансовую помощь в размере 58,8 тыс. рублей на открытие собственного дела. Субсидии и гранты государство предоставляет на безвозвратной основе, при этом курирующее ведомство может в любой момент потребовать отчётность.

С 2009 года Росмолодёжь реализует программу «Ты — предприниматель», которая даёт возможность молодым людям от 15 до 30 лет на бесплатной основе пройти программу обучения в своём регионе, узнать, как реализовать свою идею и получить консультационную поддержку на этапе становления бизнеса. В 2017 году после прохождения программы в 59 субъектах Российской Федерации было открыто порядка 3184 бизнесов. Планируется, что в 2018 году зарегистрированных с помощью проекта компаний будет уже более четырёх тысяч.