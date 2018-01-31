«Много лишних требований»: чаще всего российский бизнес проверяют противопожарная и налоговая службы

Согласно опросу, который провёл Центр технологий государственного управления РАНХиГС, чаще всего проверки бизнесу устраивает противопожарный надзор. Затем по убыванию идут налоговые органы и инспекция по охране труда. При этом почти половина респондентов заявили, что регулярные визиты контролёров на предприятия не влияют на безопасность производства и качество продукции. Удастся ли снизить административное давление на российских предпринимателей в ближайшее время — в материале RT.

Центр технологий государственного управления РАНХиГС в ходе масштабного опроса выяснил, каким государственным проверкам чаще всего подвергается бизнес в России. Так, с противопожарным надзором регулярно сталкиваются 65,8% респондентов, с налоговым контролем — 61,5%, с охраной труда — 42,5%, а с санитарным надзором — 41,3%.

В ходе исследования были опрошены 1000 частных организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых различными видами экономической деятельности в 28 субъектах РФ. 45,7% респондентов — индивидуальные предприниматели, 48,9% — представители малых предприятий, остальные занимаются средним и крупным бизнесом.

Согласно результатам опроса, интенсивность контрольно-надзорных мероприятий немного снизилась. Если в 2015 году в среднем в отношении каждого респондента в год проводилось 2,8 проверки, в 2016-м среднее количество проверок составило 2,5.

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Эксперты РАНХиГС связывают это с введением моратория на проведение плановых проверок малого бизнеса. Так, с 1 января 2016 года предприятия с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек не подвергаются плановым проверкам в течение трёх следующих лет.

Эта мера позволила серьёзно снизить административное давление на малый бизнес, сообщил RT президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Теперь аналогичные «надзорные каникулы» необходимо ввести для предпринимателей другого уровня, считает он.

«Если пять лет назад штрафы были 40 тысяч рублей, то сейчас это 100 тысяч с лишним, и плюс ввели кратность штрафов, поэтому иногда получается, что штраф в миллионы рублей накладывается на предприятие и фактически приводит к его банкротству», — констатирует эксперт.

По его словам, нужно в корне изменить подход надзорных ведомств к проверкам бизнеса, изменив уклон на консультативный.

«Сейчас сотрудники ориентированы на то, сколько они провели проверок и выписали штрафов. А должно быть так: предупредил предпринимателя о последствиях действий или бездействий, которые он делает в нарушение требований законодательных актов, дал ему время устранить эти нарушения, и только после этого штрафовать. Тогда от этих проверок будет польза», — считает Калинин.

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«Надо фокусироваться на рисках»

В ходе исследования общественного мнения РАНХиГС 34,6% респондентов заявили, что регулярные проверки оказывают скорее положительное влияние на безопасность производства и качество продукции. При этом 11,2% опрошенных находят его скорее отрицательным, прежде всего в связи с наличием административных издержек. В среднем трудозатраты, связанные с одной проверкой, составляют 4,3 человеко-дня (или 10,75 человеко-дня в год).

Между тем почти половина респондентов — 48,3% — и вовсе заявили, что контрольно-надзорные мероприятия не оказывают влияния на безопасность производства, качество и безопасность продукции, создаваемые ими риски причинения вреда. К бизнесу предъявляют слишком много требований, при этом далеко не все из них способны реально улучшить работу предприятия, рассказал RT генеральный директор Национального института системных исследований и проблем предпринимательства Евгений Литвак.

«Требования в законодательстве и в нормативных актах достаточно специфические, много лишних требований, много тех, которые предпринимателям крайне сложно выполнять, и они выполняют их формально. А надо фокусироваться на тех проблемах, на тех нарушениях и требованиях, которые создают максимальный риск для потребителей. Если идти широким фронтом, то эффективность действительно будет низкой, а если фокусироваться и внедрять технологию оценки рисков, она увеличится», — считает он.

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Долгожданные перемены

Глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев в разговоре с RT также заявил, что многие существующие проверки излишни. При этом он отметил, что в рамках реформы контрольно-надзорных органов уже сделаны значительные шаги.

Во-первых, согласно федеральному закону 246, с 1 января 2018 года все надзорные органы при организации отдельных видов госконтроля начали применять риск-ориентированный подход. То есть форма, продолжительность и периодичность проверок теперь зависят от того, насколько высокий риск потенциальной общественной угрозы несёт то или иное предприятие. Этот метод поэтапно внедрялся на протяжении нескольких лет.

Во-вторых, сообщил депутат, до конца года в Госдуме должны принять закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», на разработку которого ушло более двух лет.

«Документ будет очень чётко регулировать количество проверок, возможность проведения их дистанционно и рамки для проверяющих, что конкретно они имеют и не имеют право проверять. Сейчас этот закон передали в комитет по регламенту. Я думаю, что до конца этого года его точно должны принять», — рассказал он.

РИА Новости

Жигарев отметил, что до сих пор не было специального закона, регламентирующего контрольно-надзорную деятельность.

В августе 2017 года президент России Владимир Путин поручил сократить количество внеплановых проверок бизнеса, чтобы их число не превышало 30% от плановых, а продолжительность была не дольше 10 рабочих дней. Исключение должны составить внеплановые проверки, которые инициированы в связи с причинением вреда или возникновением угрозы жизни, здоровью граждан, ущерба окружающей среде, объектам культурного наследия, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, отмечается в поручении.