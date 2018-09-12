Корабли ТОФ в ходе учений «Восток-2018» уничтожили крылатыми ракетами судно-мишень

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В ходе манёвров «Восток-2018» ударная группа кораблей Тихоокеанского флота в Охотском море поразила крылатыми ракетами надводную цель.
Корабли ТОФ в ходе учений «Восток-2018» уничтожили крылатыми ракетами судно-мишень
  • РИА Новости

«Корабельная ударная группа Тихоокеанского флота в составе эскадренного миноносца «Быстрый» и двух ракетных катеров нанесла удар крылатыми ракетами «Москит» по надводной цели», — сказано в релизе Минобороны.

Отмечается, что судно-мишень находилось в дрейфе на расстоянии более 100 км.

Ранее заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил военные учения «Восток-2018».

Как сообщалось, почти 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, а также больше 1 тыс. вертолётов, самолётов и беспилотников привлекут к манёврам в рамках учений «Восток-2018».

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