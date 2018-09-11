Турция отправит своих наблюдателей на учения «Восток-2018»

Представители военного атташата посольства Турции в Москве изъявили желание принять участие в качестве наблюдателей в учениях «Восток-2018». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии.

«В учениях российских ВС «Восток-2018» в качестве наблюдателей будет участвовать делегация представителей военного атташата посольства Турции в Москве», — сообщил представитель дипмиссии.

Когда именно турецкая делегация прибудет на манёвры, спикер не уточнил.

11 сентября на Дальнем Востоке стартовали масштабные стратегические учения «Восток-2018».

В манёврах примут участие около 300 тыс. военнослужащих. Кроме этого в них задействуют до 80 кораблей, 1 тыс. единиц авиатехники, до 36 тыс. танков и бронемашин. Министр обороны России Сергей Шойгу руководит учениями.

На манёврах войска Северного флота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки, как на побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».