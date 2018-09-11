Турция отправит своих наблюдателей на учения «Восток-2018»

Короткая ссылка
Представители военного атташата посольства Турции в Москве изъявили желание принять участие в качестве наблюдателей в учениях «Восток-2018». Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя дипломатической миссии.
Турция отправит своих наблюдателей на учения «Восток-2018»

    «В учениях российских ВС «Восток-2018» в качестве наблюдателей будет участвовать делегация представителей военного атташата посольства Турции в Москве», — сообщил представитель дипмиссии.

    Когда именно турецкая делегация прибудет на манёвры, спикер не уточнил.

    11 сентября на Дальнем Востоке стартовали масштабные стратегические учения «Восток-2018».

    В манёврах примут участие около 300 тыс. военнослужащих. Кроме этого в них задействуют до 80 кораблей, 1 тыс. единиц авиатехники, до 36 тыс. танков и бронемашин. Министр обороны России Сергей Шойгу руководит учениями.

    На манёврах войска Северного флота отрабатывают практические действия в Арктической зоне в районе Чукотки, как на побережье, так и в морях Северного Ледовитого и Тихого океанов.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с ФАН прокомментировал старт учений «Восток-2018».

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить