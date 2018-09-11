Кадыров назвал «ходом настоящего мужчины» решение Золотова вызвать Навального на поединок
- РИА Новости
Кадыров оценил решение Золотова, заявив, что глава ведомства таким образом «отстаивает свою честь», а также честь государства.
«Ход настоящего мужчины, и так давно надо было поступить», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
По мнению главы Чечни, Навальный, вероятно, не примет вызова. По его словам, вопрос заключается «не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа».
Ранее Золотов потребовал сатисфакции от Навального за утверждения «Фонда борьбы с коррупцией» о якобы нарушениях в возглавляемом им ведомстве.