Кадыров назвал «ходом настоящего мужчины» решение Золотова вызвать Навального на поединок

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение директора Росгвардии Виктора Золотова вызвать Алексея Навального на поединок после того, как блогер заявил о якобы нарушениях в ведомстве, является «ходом настоящего мужчины».

Кадыров оценил решение Золотова, заявив, что глава ведомства таким образом «отстаивает свою честь», а также честь государства.

«Ход настоящего мужчины, и так давно надо было поступить», — написал Кадыров на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению главы Чечни, Навальный, вероятно, не примет вызова. По его словам, вопрос заключается «не столько в физической подготовке, сколько в благородстве и силе духа».

Ранее Золотов потребовал сатисфакции от Навального за утверждения «Фонда борьбы с коррупцией» о якобы нарушениях в возглавляемом им ведомстве.