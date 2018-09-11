Глава Федерации бокса России заявил о готовности провести поединок между Золотовым и Навальным

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что готов предоставить ринг для проведения боксёрского поединка между главнокомандующим войсками Росгвардии Виктором Золотовым и блогером Алексеем Навальным.
Глава Федерации бокса России заявил о готовности провести поединок между Золотовым и Навальным
  • РИА Новости

«Боксёрский ринг — территория справедливости. Это место, где в честной схватке всегда побеждает сильнейший. Вместе с этим в боксе существуют чёткие правила и порядки. У нас своя культура. Именно этот вид единоборств нужным образом сможет продемонстрировать должную сатисфакцию», — приводит слова Кремлёва Федерация бокса России.

Он также выразил мнение, что бой продлится недолго.

«Одно дело — призывать на своём YouTube-канале к массовым беспорядкам. Ведь именно этим систематически занимается руководство ФБК. Совсем другое — отвечать за свои слова по-мужски», — добавил Кремлёв.

Напомним, что глава Росгвардии Золотов выразил мнение, что блогер допустил оскорбительные и клеветнические размышления, что в офицерской среде не принято просто так прощать. После этого вызвал Навального на бой.

Ранее Песков прокомментировал обращение Золотова к Навальному.

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